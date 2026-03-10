Braunschweig: Backhaus-Nachfolger schon gefunden

Wenige Stunden nach der Entlassung von Heiner Backhaus präsentiert Eintracht Braunschweig schon die Nachfolge-Lösung. Lars Kornetka übernimmt ligaunabhängig bis Juni 2028. Der 48-Jährige wird bereits am Samstag (13 Uhr) beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf an der Seitenlinie stehen. Kornetka ist aktuell Co-Trainer der österreichischen Nationalmannschaft und wird diese Funktion bis zur Weltmeisterschaft 2026 parallel fortführen.

„Mit Lars verpflichten wir einen sehr ambitionierten Trainer, der in unterschiedlichsten Rollen schon viele Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt hat. Lars hat uns in sehr guten Gesprächen sowohl mit seiner inhaltlichen Herangehensweise als auch im zwischenmenschlichen Bereich total überzeugt. Er ist ein kommunikativer, positiver Charakter und strahlt viel Seniorität aus“, kommentiert Geschäftsführer Sport Benjamin Kessel den Trainerwechsel.