Anfang zu teuer für Darmstadt?

Auf der Suche nach einem neuen Trainer ist der SV Darmstadt 98 auf Markus Anfang gestoßen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, könnte der Übungsleiter, der vor fast genau einem Jahr beim 1. FC Köln den Hut nehmen musste, aber zu teuer für die Lilien sein. Demnach würde eine Anstellung nur dann möglich sein, wenn der 45-Jährige seine finanziellen Ansprüche herunterschraubt.

Nach der Saison hört der aktuelle Cheftrainer Dimitrios Grammozis am Böllenfalltor auf. Nach einer Corona-bedingten Pause läuft die Trainersuche der Darmstädter wieder auf Hochtouren. „Wir haben das Thema wieder aufgenommen, in den letzten drei Wochen hätte es bei der unklaren Lage keinen Sinn gemacht. Wir sind bei der Short-List“, so Präsident Rüdiger Fritsch.