Bundesliga
FC Bayern: Wichtiges Detail beim Chávez-Deal
@Maxppp
Der FC Bayern gibt die Transferrechte an Felipe Chávez nicht komplett aus der Hand. Der Rekordmeister sichert sich der ‚Bild‘ zufolge eine Rückkaufoption für das Talent, das zunächst samt Kaufoption im mittleren einstelligen Millionenbereich an den 1. FC Magdeburg verliehen wird.
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Der 19-Jährige war in der vergangenen Rückrunde an den 1. FC Köln verliehen und kam dort zu sieben Kurzeinsätzen. Mit der Leihe nach Magdeburg erhofft man sich mehr Spielpraxis für den Mittelfeldspieler.
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