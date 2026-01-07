Menü Suche
Neuer Stürmer im Anflug auf Bochum

von Julian Jasch - Quelle: WAZ
Callum Marshall für Nordirland im Einsatz @Maxppp

Der VfL Bochum ist auf der Suche nach einem neuen Goalgetter offenbar fündig geworden. Callum Marshall (21) wird für die restliche Spielzeit von West Ham United ausgeliehen, berichtet die ‚WAZ‘. Es seien lediglich wenige Details zu klären, bis der Zweitligist den Deal final unter Dach und Fach bringt.

Zum einen handeln die Vereine noch eine mögliche Kaufoption aus. Zudem müssen sich die Bochumer mit komplizierten Einreisebedingungen auseinandersetzen. Geht es nach dem VfL, stößt der nordirische Nationalspieler (14 Länderspiele) bereits am morgigen Donnerstag zum Team, das sich aktuell zum Trainingslager in der Türkei aufhält.

