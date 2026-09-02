Nach dem Deadline Day: Die Topelf der Vereinslosen

Die namhaften Torhüter bleiben gefragt. Das erkennt man nicht zuletzt daran, dass Oldie Neto (37) wohl der international am bekannteste Schlussman ohne Klub ist. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler, der bis Sommer für Botafogo den Kasten hütete, hatte in seiner Karriere aber immerhin unter anderem für Juventus Turin, den FC Barcelona und den FC Arsenal auf dem Platz gestanden.

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In der Abwehrkette finden sich mit David Alaba (34) und Raphaël Guerreiro (32) zwei ehemalige Stars des FC Bayern wieder. Dani Carvajal (34) ist ein weiterer großer Name mit vollem Trophäenschrank. Das Trio hatte allerdings auch immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, was potenzielle Interessenten abschrecken könnte.

Diogo Leite (27) ist dagegen im besten Fußballeralter, besitzt als Innenverteidiger mit starkem linkem Fuß dazu ein sehr begehrtes Profil. Mit einigen Vereinen wurde der Portugiese nach seinem Abschied von Union Berlin in Verbindung gebracht, darunter auch aus der Bundesliga. Noch hat Leite aber nicht die passende Herausforderung gefunden.

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Sancho & Co. am Scheideweg

Das zentrale Mittelfeld bilden Paul Pogba (33) und Renato Sanches (29). Letzterer löste am Dienstagabend seinen Vertrag bei Paris St. Germain auf, nach FT-Informationen beschäftigt sich unter anderem Union Berlin mit dem früheren Bayern-Talent. Pogbas Versuch, seine Karriere nach der Dopingsperre bei der AS Monaco wieder anzukurbeln, misslang völlig. Auch er einigte sich kürzlich auf eine Vertragsauflösung.

Besonders interessant aus Bundesliga-Sicht bleibt die Situation von Jadon Sancho (26). Bei Borussia Dortmund wurde der Offensivmann nach der Verletzung von Giannis Konstantelias (23) wieder gehandelt, eine neuerliche Rückkehr ist inzwischen aber unwahrscheinlich geworden. Der BVB holte am Deadline Day Ethan Nwaneri (19/FC Arsenal) per Leihe ohne Kaufoption.

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Zu den vereinslosen Offensivstars zählt auch Riyad Mahrez (35), der sich im Sommer nach drei Jahren vom Saudi-Klub Al Ahli verabschiedete. Mittelstürmer Karim Benzema (38) schloss am Montag sein Kapitel bei Al Hilal. Wie es für den Ballon d’Or-Sieger von 2022 weitergeht, ist offen. Den Angriff komplettiert Mauro Icardi (33), der seit 2022 für Galatasaray auf Torejagd gegangen war und zuletzt mit einer Rückkehr in die Serie A in Verbindung gebracht wurde.

Folgende Stars verpassten den Sprung in die Elf, sind allerdings ebenfalls ohne neuen Klub und daher ablösefrei zu haben: Raheem Sterling (31), Anthony Martial (30), Philippe Coutinho (34), James Rodríguez (35), Marcelo Brozovic (33) und Mahmoud Dahoud (30). Außerdem im Fokus: Georginio Wijnaldum (35), zu dem der FC Chelsea nach FT-Infos Kontakt aufgenommen hat.

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Die Topelf der Vereinslosen