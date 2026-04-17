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Bayer-Flirt Iraola gibt Auskunft

von Martin Schmitz - Quelle: as
1 min.
Andoni Iraola steht auf der Shortlist von Real Madrid @Maxppp

Andoni Iraola hat sich noch nicht für seinen nächsten Karriereschritt entschieden. Das bekräftigt der spanische Cheftrainer des AFC Bournemouth, der den Klub im Sommer mit Ablaufen seines Vertrags verlassen wird, gegenüber der ‚as‘: „Die Entscheidung hatte nichts mit einem anderen Verein zu tun. Es ging darum, ob ich hierbleibe oder nicht. Ich weiß nicht, was ich in der nächsten Saison machen werde. Ich weiß nicht, ob ich einen Verein, eine Nationalmannschaft oder auf diesem Kontinent trainieren werde. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird.“

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Der 43-Jährige wird aktuell mit Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Aber auch Crystal Palace, Athletic Bilbao und Newcastle United wird Interesse nachgesagt. Im Sommer 2023 hatte Iraola die Cherries übernommen und den Klub im Tabellenmittelfeld der Premier League etabliert. Die Nachfolge könnte bereits zeitnah geklärt sein. Bournemouth steht dem Vernehmen nach kurz davor, den ehemaligen RB-Coach Marco Rose als neuen Cheftrainer zu verpflichten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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