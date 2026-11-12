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Bundesliga

Bayern heiß auf Klopp-Debütant Gruda

Der FC Bayern schaut bei deutschen Topspielern naturgemäß ganz genau hin. Auch Brajan Gruda hat es den Münchnern angetan.

von Dominik Sandler - Quelle: Bayern Insider
1 min.
Brajan Gruda im Duell mit Nathaniel Brown @Maxppp

Der FC Bayern ist spätestens für den kommenden Sommer auf der Suche nach einem neuen Offensivspieler, der die vorhandenen Akteure entlasten soll. Geld für einen Neuzugang wäre reichlich vorhanden.

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Einer, für den der FCB mittelfristig tief in die Tasche greifen könnte, ist dabei Brajan Gruda. Der 22-Jährige ist laut dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ im Blickfeld des deutschen Rekordmeisters, der die Entwicklung genau beobachtet. Aus dem Podcast geht hervor, dass die Münchner bei Gruda „Bayern-Potenzial“ sehen.

Passt Brajan Gruda zum FC Bayern?
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Ein Spieler für die Zukunft

Beim 22-Jährigen greift nach einer bestimmten Anzahl an Spielen eine Kaufpflicht, RB zahlt im kommenden Sommer 25 Millionen Euro an Brighton & Hove Albion. Der Kreativspieler, der im Zentrum und vor allem auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kommt, spielt eine starke Saison und wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele nominiert. Dort könnte Gruda sein Debüt für die A-Nationalmannschaft geben.

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Verhandlungen zwischen den Bayern und RB gebe es aktuell noch nicht, generell sei der Plan für Gruda eher mittelfristig angelegt. Ruft der Linksfuß seine Leistungen weiter ab und spielt sich in der Nationalmannschaft fest, werden die Sachsen dem Ballkünstler ein saftiges Preisschild umhängen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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