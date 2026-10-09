VfB: Hoeneß gibt Transfer-Empfehlung

Dass Pascal Stenzel nach seinem Abschied vom VfB Stuttgart noch keinen neuen Klub gefunden hat, erstaunt Sebastian Hoeneß. Der Trainer der Schwaben wirbt vor der Partie beim SC Paderborn (Samstag, 15:30 Uhr) für seinen ehemaligen Rechtsverteidiger: „Ich wundere mich wirklich, dass da noch keiner zugeschnappt hat. Mindestens jeder Zweitligist, aber auch der eine oder andere Erstligist sollte da nochmal draufschauen.“

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Stenzel verließ den VfB im Sommer nach sieben Jahren mit Vertragsende. Seitdem wartet der 30-Jährige auf ein passendes Angebot. „Pascal ist ein Spieler, der einer Mannschaft sportlich und menschlich unglaublich viel geben kann“, schwärmt Hoeneß, der einen Rat an seinen Klub richtet: „Ich kann nur an den VfB appellieren, Pascals Qualitäten als Mensch und Persönlichkeit in welcher Form auch immer irgendwann mal wieder einzubauen – hier in Stuttgart kann man da nur von profitieren.“