Wegen Pongracic: Kovac irritiert VfL-Bosse

Die Personalie Marin Pongracic (24) hält den VfL Wolfsburg weiter in Atem. Laut ‚Aller-Zeitung‘ und ‚Wolfsburger Allgemeine‘ sorgte Trainer Niko Kovac mit seiner jüngsten Aussage über den Abwehrmann für Irritationen bei den Klubbossen. „Ich weiß auch, dass er ein außerordentlich guter Mensch ist und ein großes Herz hat. Von meiner Seite aus hat er alle Chancen verdient und kann sich beweisen, wie jeder andere auch“, so der demonstrative Schulterschluss des neuen Übungsleiters mit Pongracic.

Aufgrund mehrerer Fehltritte in den vergangenen Monaten sollen Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer dagegen weiter gar nicht gut auf ihren zuletzt an Borussia Dortmund ausgeliehenen Innenverteidiger zu sprechen sein. Nach Informationen der genannten Regionalzeitungen gehen die beiden Verantwortlichen Pongracic und dessen Management aus dem Weg. Kovac wiederum wählt den Weg der Aussöhnung. Wie es in dieser Causa weitergeht, ist unklar. Pongracics Vertrag ist noch zwei Jahre gültig.