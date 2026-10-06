SV Werder: Klare Position bei Alvero

Der SV Werder Bremen wird den Vertrag mit Mittelfeldspieler Skelly Alvero nicht vorzeitig beenden. Sportdirektor Clemens Fritz bestätigt dies gegenüber der ‚DeichStube‘: „Eine Vertragsauflösung ist kein Thema.“ Stattdessen erhält Alvero weiterhin die Chance, sich zu zeigen: „Skelly hat bei uns weiterhin die Gelegenheit, sich zu beweisen. Er muss jetzt Gas geben und sich anbieten. Dann lassen wir uns gerne positiv überraschen.“

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Der 24-Jährige gehört dann im Winter-Transferfenster zu den Abgangskandidaten bei Werder. Aktuell sammelt Alvero Spielpraxis bei der zweiten Mannschaft der Bremer in der Regionalliga Nord. Der Mittelfeldspieler war im Januar 2024 zunächst auf Leihbasis und dann im Sommer für 4,75 Millionen Euro fest an die Weser gewechselt. Insgesamt absolvierte er bisher nur 20 Pflichtspiele für die Bremer.