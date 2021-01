Elvedi über seine Gladbach-Zukunft

Nico Elvedi kann sich nach mittlerweile mehr als fünf Jahren bei Borussia Mönchengladbach eine Zukunft am Niederrhein vorstellen. Im Gespräch mit ‚Fohlen Hautnah‘ sagt der 24-Jährige mit Blick auf seine Vertragslaufzeit: „Ich fühle mich bei Borussia super wohl, mache mir aber natürlich trotzdem Gedanken über meine Karriereplanung. Was ich genau machen werde, weiß ich aktuell noch nicht. Aber wie gesagt: Ich fühle mich sehr wohl und es ist möglich, dass ich noch länger hier bleibe.“

Bis 2022 steht der Schweizer Innenverteidiger noch in Gladbach unter Vertrag. Mittlerweile hat Elvedi 186 Pflichtspiele für die Fohlen auf dem Buckel. Für den gebürtigen Züricher dürfen gerne noch einige mehr hinzukommen: „Ich bin fast sechs Jahre hier und fühle mich in Gladbach schon heimisch. Ich spiele hier super gerne Fußball und auch das ganze Drumherum passt für mich perfekt.“ In der laufenden Spielzeit verpasste der Abwehrspieler von 24 möglichen Pflichtspielen lediglich deren drei aufgrund einer Verletzung.