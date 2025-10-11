Trotz Ausbootung: Verlängert Ezeh bei 96?

Obwohl Linksverteidiger Brooklyn Ezeh bei Hannover 96 aussortiert und in die Regionalliga versetzt wurde, könnte sich sein Vertrag unter bestimmten Voraussetzungen verlängern. Laut der ‚Bild‘ würde sich das 2026 auslaufende Arbeitspapier des 24-Jährigen im Falle eines Bundesliga-Aufstiegs automatisch ausweiten.

Zwar scheint der Aufstieg für die Niedersachsen (aktuell Platz fünf) greifbar, das Blatt schätzt dieses Szenario aber dennoch als unrealistisch ein. Ezeh soll in der Regionalliga unterfordert sein und seine Karriere in Gefahr sehen, weshalb ein Abgang im Winter für Spieler und Verein sinnvoll wäre. Interesse sollen zuletzt Fortuna Düsseldorf, der SV Elversberg und ein Verein aus Polen gezeigt haben. Zudem platzte im Sommer ein Transfer zum FC St. Gallen.