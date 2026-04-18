Bastoni mit klarem Wechsel-Ziel

Alessandro Bastoni präferiert einen Sommerwechsel zum FC Barcelona. Wie ‚TeamTalk‘ berichtet, hat sich der 27-jährige Innenverteidiger für einen Weggang von Inter Mailand entschieden und pokert auf einen Wechsel zu den Katalanen. Dem Bericht zufolge hat er Interessenten aus der Premier League eine Absage erteilt.

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Sowohl der FC Chelsea als auch der FC Liverpool warben zuletzt intensiv um den Italiener, gehen nun jedoch scheinbar leer aus. In der laufenden Spielzeit bringt es Bastoni auf 26 Einsätze in der Serie A. Mit den Nerazzurri will der 43-fache Nationalspieler noch das Double holen, bevor er im Sommer dann ein neues Kapitel aufschlägt. Vertraglich ist der Linksfuß noch bis 2028 an Inter gebunden.