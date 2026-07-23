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Bundesliga

VfB-Stürmer-Rochade: Eine Einigung, ein Abgang?

Vollzieht der VfB Stuttgart eine komplette Stürmer-Rochade? Dzenan Pejcinovic soll kommen, um Ermedin Demirovic ranken sich immer mehr Abschiedsgerüchte.

von David Hamza - Quelle: Sky
1 min.
Ermedin Demirovic trägt die Kapitänsbinde @Maxppp

Der VfB Stuttgart ist sich mit Dzenan Pejcinovic (21) über einen Vertrag bis 2030 einig. Das berichtet ‚Sky‘. Das Problem bleibt die Ablöse – der VfL Wolfsburg fordert einen Sockelbetrag von 25 Millionen Euro. Die Stuttgarter wollen die bislang gebotenen 18 Millionen aufstocken, ‚Sky‘ zufolge auf 20 Millionen, die ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ nannten kürzlich gar 22 Millionen.

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Die Spur zum in der Gerüchteküche gehandelten Promise David (25/Union Saint-Gilloise) ist laut ‚Sky‘ dagegen nicht sehr heiß. Der Kanadier stehe lediglich auf der Liste.

Um Ermedin Demirovic (28) kursieren derweil Abschiedsspekulationen. Trainer Sebastian Hoeneß soll bereit sein, den Stürmer ziehen zu lassen. Die Vereinsbosse und Demirovic selbst bevorzugen einen Verbleib. Dem Bezahlsender zufolge bekunden Juventus Turin, Leeds United und Fenerbahce Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem Bosnier.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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