Blessin reagiert auf Eintracht-Gerüchte

von Luca Hansen
Alexander Blessin hat beim FC St. Pauli mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen. @Maxppp

Alexander Blessin hat sich zum Interesse von Eintracht Frankfurt an seiner Person geäußert. Nach dem 0:0 gegen den Hamburger SV am gestrigen Freitagabend tat der Trainer vom FC St. Pauli die Meldungen als „Gerüchte“ ab. Näher darauf eingehen wollte Blessin nicht: „Also bitte. Lass uns über etwas anderes reden, aber über so etwas brauchen wir nicht reden.“

Gestern sickerte durch, dass die Adlerträger den Übungsleiter für die Nachfolge des geschassten Dino Toppmöller auf der Liste haben. Da Blessin aber noch einen laufenden Vertrag in der Hansestadt besitzt, dürfte sich eine Anstellung als schwierig erweisen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
