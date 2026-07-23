Augsburg erreicht Millionen-Angebot

Der FC Augsburg darf sich womöglich auf einen warmen Geldregen freuen. Wie das griechische Sportnachrichtenportal ‚Sportdog‘ berichtet, hat Olympiakos Piräus eine Offerte in Höhe von 4,75 Millionen Euro für Dimitrios Giannoulis (30) eingereicht. Die gebotene Summe stellt die Fuggerstädter durchaus zufrieden, doch die Einigung mit dem Griechen, der in diesem Sommer in seine Heimat zurückkehren möchte, steht noch aus.

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Giannoulis präferiert zurzeit einen Wechsel zum Ligarivalen PAOK Saloniki, der allerdings bislang nicht bereit ist, eine vergleichbare Summe auf den Tisch zu legen. Das erste Angebot der Schwarz-Weißen liegt bei knapp vier Millionen Euro, müsste aus FCA-Sicht aber auf mindestens 4,5 Millionen Euro angehoben werden. Mit Hennes Behrens (21) hat der Bundesligist in diesem Sommer bereits einen neuen Linksverteidiger verpflichtet.