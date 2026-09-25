Das Gerücht: Der FC Bayern erwägt einen Winter-Vorstoß bei Dani Olmo. Das berichtete am gestrigen Donnerstag ‚Sky Sports‘. Hintergrund sei das wachsende Interesse anderer Klubs an den Münchner Offensivstars Michael Olise (24) und Jamal Musiala (23). Bayern schaue sich bereits nach Ersatz um.

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Was spricht dafür?: ‚Sky Sports‘ ist eine in der Regel gut informierte Quelle. Olmo könnte mit seiner Fantasie und Raffinesse das Bayern-Spiel durchaus verfeinern. Zudem arbeitete er mit Max Eberl bei RB Leipzig zusammen, der Bayern-Sportvorstand hält große Stücke auf Olmo. Dessen Partnerin Laura Schmitt ist eine deutsche Influencerin, Podcasterin und Model. Unter Hansi Flick ist Olmo in Barcelona aktuell oft nur Joker.

FT-Meinung: Drei Gründe gegen Olmo

Position: Olmo ist ein Zehner alter Schule. Auf der Position hinter Harry Kane (33) hat Bayern aber bereits ein Überangebot. Musiala spielt aktuell, Olise sieht sich dort. Zudem kam erst im Sommer Ismael Saibari (25) dazu. Weitere Optionen sind Serge Gnabry (31) und Lennart Karl (18). Einen weiteren Offensivspieler würde der FCB eher für den linken Flügel oder die Spitze benötigen. Für diese Rollen ist Olmo kein Spezialist.

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Preis: Barça holte sein Eigengewächs im Sommer 2024 für 61 Millionen Euro aus Leipzig zurück und stattete es mit einem Vertrag bis 2030 aus. Als aktuellen Preis bringt ‚Sky Sports‘ 70 Millionen ins Spiel. Nun ist Olmo bereits 28 Jahre alt und hätte keinen hohen Wiederverkaufswert mehr. Kaum vorstellbar, dass die Bayern da so tief in die Tasche greifen. Gerade im Winter.

Sollte sich der FC Bayern im Winter um Dani Olmo bemühen? Ja, darf man sich nicht entgehen lassen Nein, es spricht zu viel dagegen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Anfälligkeit: Welt- und Europameister, spanischer Meister und Pokalsieger, kroatischer Meister und Pokalsieger, zweifacher DFB-Pokalsieger: Olmo erlebt eine Weltkarriere. Individuell könnte der schmächtige Blondschopf wohl in noch höheren Sphären unterwegs sein, wäre da nicht seine Verletzungsanfälligkeit. Kaum eine Saison vergeht, in der Olmo nicht mehrere Wochen ausfällt. Gerade die Bayern, die gerne auf einen schmalen Kader ohne anfällige Stars setzen, sollte das abschrecken.