Rennen um Dinkci entschieden

Eren Dinkci hat sich für einen Wechsel zum 1. FC Heidenheim entschieden. Der Bundesliga-Aufsteiger leiht den Stürmer für die neue Saison von Werder Bremen aus. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. An der Weser steht Dinkci noch bis 2025 unter Vertrag.

Interesse an dem 21-Jährigen hatten unter anderem auch Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 und der 1. FC Kaiserslautern signalisiert. Im Werder-Trikot bestritt Dinkci in der abgelaufenen Saison 214 Erstligaminuten, zweimal stand er in der Regionalliga auf dem Feld (zwei Tore).

„Hungriger und entwicklungsfähiger Spieler“

Dinkci will „alles daransetzten, mit dem FCH die Klasse zu halten. Das ist das große Ziel und dazu möchte ich mich sowohl fußballerisch, persönlich als auch mit der Bundesliga-Erfahrung, die ich bereits sammeln konnte, bestmöglich in mein neues Team einbringen.“

Robert Strauß, Heidenheims Bereichsleiter Sport, erklärt: „Eren ist ein junger und talentierter Spieler, der trotz seines Alters schon Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat. […] Mit ihm haben wir eine weitere Option in der Offensive und noch dazu einen weiteren hungrigen und entwicklungsfähigen Spieler.“