PSG kocht Bayern ab | Note 5 für zwei Münchner

Die Bayern begannen die Partie nach der 4:5-Niederlage im Hinspiel hochnervös und gerieten schon in der dritten Minute durch Ousmane Dembélés Treffer in Rückstand. Es entwickelte sich ein Abnutzungskampf, bei dem der Schiedsrichter João Pinheira zunehmend in den Mittelpunkt geriet. Einige fragwürdige Entscheidungen zugunsten von PSG ließen die Emotionen hochkochen. Gegen Ende der ersten Hälfte lösten sich die Münchner etwas von ihrer Diskussionsfreude, schalteten einen Gang hoch und kamen zu ersten gefährlichen Abschlüssen.

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Zu Beginn der zweiten Hälfte kamen die Bayern dann wieder ideenlos und unpräzise daher und konnten sich bei Manuel Neuer bedanken, der das Duell mit seinen Paraden offenhielt. PSG verteidigte höchst eifrig und kompakt und war mit einfachen spielerischen Mitteln und großer individueller Qualität das gefährlichere Team. Der Ausgleichstreffer von Kane (90.+4) kam zu spät.

Torfolge

0:1 Dembélé (3.): PSG bringt auf links Kvaratskhelia ins Laufen. Der Georgier dringt in den Strafraum ein und findet Dembélé, der völlig frei einschießt.

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1:1 Kane (90.+4): Davies findet Kane im Strafraum, der aufdreht und den Ball einschweißt.

Die Noten für den FC Bayern

Eingewechselt:

67‘ Alphonso Davies für Stanisic

67‘ Minjae Kim für Jonathan Tah

79‘ Nicolas Jackson für Musiala

85‘ Lennart Karl für Upamecano