Die TSG Hoffenheim und Dennis Geiger gehen endgültig getrennte Wege. Den Mittelfeldspieler zieht es zum niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Dort unterschreibt der 28-Jährige bis 2028. Der Deal geht dem Vernehmen nach ablösefrei über die Bühne, seinen eigentlich noch bis 2027 datierten Vertrag bei der TSG hat Geiger aufgelöst.

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𝗡.𝗘.𝗖. 𝗻𝗲𝗲𝗺𝘁 𝗗𝗲𝗻𝗻𝗶𝘀 𝗚𝗲𝗶𝗴𝗲𝗿 𝗼𝘃𝗲𝗿 𝘃𝗮𝗻 𝗛𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝗵𝗲𝗶𝗺



De 28-jarige middenvelder heeft in Nijmegen een contract voor twee seizoenen getekend.



Lees het websitebericht ➡️ #Geiger2028 pic.twitter.com/0wbDnxgxpl — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) August 28, 2026

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler durchlief bereits seit 2009 die Jugendabteilung der Hoffenheimer, sein Bundesliga-Debüt feierte er 2017. Zahlreiche Verletzungen warfen Geiger in der Folge aber immer wieder zurück. Die vergangene Rückrunde verbrachte der Rechtsfuß leihweise in Schottland beim FC Aberdeen.