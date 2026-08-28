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Hoffenheim verkündet Geiger-Abschied

von Fabian Ley
1 min.
Dennis Geiger im Porträt @Maxppp

Die TSG Hoffenheim und Dennis Geiger gehen endgültig getrennte Wege. Den Mittelfeldspieler zieht es zum niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen. Dort unterschreibt der 28-Jährige bis 2028. Der Deal geht dem Vernehmen nach ablösefrei über die Bühne, seinen eigentlich noch bis 2027 datierten Vertrag bei der TSG hat Geiger aufgelöst.

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Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler durchlief bereits seit 2009 die Jugendabteilung der Hoffenheimer, sein Bundesliga-Debüt feierte er 2017. Zahlreiche Verletzungen warfen Geiger in der Folge aber immer wieder zurück. Die vergangene Rückrunde verbrachte der Rechtsfuß leihweise in Schottland beim FC Aberdeen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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