Details veröffentlicht: Bayern gibt 30-Millionen-Flop Boey ab

Der FC Bayern lässt Sacha Boey kurzfristig noch ziehen. Einen Tag vor Schließung des Transferfensters in der Türkei wechselt der Rechtsverteidiger auf Leihbasis zu Galatasaray.

Wie üblich gibt Gala die Transferkonditionen preis: Der deutsche Rekordmeister kassiert eine Leihgebühr von 500.000 Euro. Zudem übernehmen die Istanbuler Boeys Gehalt bis Juni und sichern sich eine Kaufoption in Höhe von kolportierten 15 Millionen Euro.

Der 25-Jährige kehrt somit nach rund zwei Jahren zurück an alte Wirkungsstätte. Im Januar 2024 war Boey für 30 Millionen Euro von Gala nach München gekommen. Eine bedeutende Rolle spielte der Franzose an der Isar aber nie. Nach 38 Einsätzen (ein Tor, fünf Vorlagen) wird das kostspielige Missverständnis nun vorübergehend beendet.

Über Boeys Abschied sagt Bayerns Sportvorstand Max Eberl: „Sacha kennt Galatasaray aus seiner Zeit, bevor er zu uns gewechselt ist, bestens und wird im vertrauten Umfeld keine lange Anlaufzeit brauchen. Er kann in den Champions League-Play-Offs gegen Juventus Turin sowie im Titelkampf der türkischen Süper Lig auf höchstem Niveau Einsatzminuten sammeln, was seiner Entwicklung sehr gut tun wird.“