Bei Real Madrid wird Sami Khedira eine wichtige Rolle einnehmen. Laut ‚Sky‘ soll er als Co-Trainer im Team von José Mourinho vor allem als starker Charakter in die Kabine hineinfühlen und diese lenken. In der abgelaufenen Saison gab es allen voran intern immer wieder Probleme bei den Königlichen.

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Der neuen Aufgabe hat Khedira dem Vernehmen nach bereits zugestimmt, die offizielle Verkündung steht aber noch aus. Zwischen 2010 und 2015 war der 39-Jährige als Spieler für Real am Ball. Aktuell weilt er in den USA, Mexiko und Kanada, wo er als Fan seinen Bruder Rani Khedira (32) vom 1. FC Union Berlin bei der tunesischen Nationalmannschaft unterstützt.