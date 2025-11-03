Bayern: Feyenoord informiert – der Preis für Read

Während der FC Bayern über sämtliche Gegner hinwegfegt, laufen im Hintergrund bereits Pläne, um den starken Kader für die Zukunft zu wappnen. In den Überlegungen der Funktionäre des deutschen Rekordmeisters spielt auch Givairo Read von Feyenoord Rotterdam eine Rolle.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sky‘ wurde der Eredivisie-Klub inzwischen darüber informiert, dass es erste Sondierungsgespräche zwischen den Bayern und der Spielerseite gegeben hat. Zudem gibt es dem TV-Sender zufolge eine erste Preisvorstellung der Niederländer. Für einen Transfer im Sommer werde Feyenoord aller Voraussicht nach eine Ablöse zwischen 25 und 35 Millionen Euro aufrufen.

Diese Summe könnte durchaus noch anwachsen, wenn zwischen den interessierten Vereinen ein Wettbieten ausgelöst wird. Am 19-Jährigen zeigen nicht nur die Bayern großes Interesse. Auch Vereine aus der Premier League sollen bereits signalisiert haben, über eine Verpflichtung von Read nachzudenken.

Unter der Anzeige geht's weiter

Fluktuation rechts hinten möglich

Stand jetzt sind die Bayern auf der Position von Read gut besetzt. Allerdings gilt Sacha Boey (25) trotz nach oben zeigender Formkurve weiterhin als Verkaufskandidat, so ‚Sky‘. Josip Stanisic (25) werde intern eher als Innenverteidiger gesehen. Der Plan mit Read wäre, ihn im Windschatten von Konrad Laimer (28) als Backup und späteren Nachfolger aufzubauen.