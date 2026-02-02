Menü Suche
Werder findet Alvero-Abnehmer

von Lukas Weinstock - Quelle: werder.de
Alvero im Sprint @Maxppp

Werder Bremen parkt Skelly Alvero in Frankreich. Der 23-Jährige wechselt vom Bundesligisten auf Leihbasis zum Zweitligisten Amiens SC. Eine Kaufoption respektive -pflicht ist nach FT-Informationen nicht Teil des Deals.

Amiens SC
✍️ Skelly Alvero est Amiénois !

Milieu de terrain de 2,02 m, il rejoint l’Amiens SC en provenance du Werder Brême dans le cadre d’un prêt de 5 mois ! 📰
„Für Skelly ist es wichtig, mehr Spielzeit zu bekommen. Diese Perspektive hatte er bei uns zuletzt nicht. Daher sind wir froh, dass wir diese Lösung gefunden haben. Wir sind zuversichtlich, dass sich seine Einsatzzeiten in Amiens deutlich erhöhen und er viel Spielpraxis sammeln wird“, so Leiter Profifußball Peter Niemeyer. Am Osterdeich steht Alvero noch bis 2028 unter Vertrag.

