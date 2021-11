St. Pauli: Schultz-Vertrag in Arbeit

Beim FC St. Pauli bastelt man einer Vertragsverlängerung mit Trainer Timo Schultz. „Wir wissen, was wir an Timo haben und umgedreht weiß er auch, was er an uns hat. Deshalb glaube ich und bin da sehr zuversichtlich, dass wir da relativ zeitnah auch den letzten nötigen Schritt gehen können“, erklärt Sportchef Andreas Bornemann gegenüber der ‚Bild‘.

Man wolle „das in der gebotenen Zeit, Ruhe und Geduld über die Linie drücken“, so Bornemann weiter. Im Sommer 2020 hatte Schultz die Profi-Mannschaft von Pauli übernommen, momentan belegt man nach hervorragendem Saisonbeginn Rang zwei.