Stuttgarts gefühlter Neuzugang

Der VfB Stuttgart kann in Dan-Axel Zagadou noch vor der Winterpause auf einen internen Neuzugang zurückgreifen. Der 26-Jährige hat nach unzähligen Verletzungen am vergangenen Wochenende gegen den FC Augsburg (3:2) erstmals seit Januar 2024 wieder ein Spiel über die volle Distanz absolviert und die Verantwortlichen dabei überzeugt: „Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, wie Daxo gegen Augsburg über 90 Minuten wieder der Mannschaft helfen konnte“, wird etwa Vorstand Sport Fabian Wohlgemuth auf der Vereinswebsite zitiert.

Auch Trainer Sebastian Hoeneß sieht in Zagadou für die kommenden Wochen eine echte Verstärkung: „Daxo muss stabil bleiben – wenn er das schafft, kann er rasch wieder kontinuierlich auf hohem Niveau agieren.“ Gegen die Fuggerstädter gewann Zagadou 74 Prozent seiner Zweikämpfe und zeigte eine starke Partie. „Jeder im Team und im Staff freut sich für mich mit, dafür bin ich sehr dankbar. Ich möchte weiterhin Schritt für Schritt wieder in die optimale Verfassung kommen“, so Zagadou.