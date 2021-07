Tottenham umwirbt Romero

Cristian Romero von Atalanta Bergamo hat es offenbar Tottenham Hotspur angetan. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, haben die Spurs den Innenverteidiger zum Nachfolger des alternden Toby Alderweireld (32) auserkoren. Der 23-Jährige ist noch bis 2022 von Juventus Turin ausgeliehen. Atalanta verfügt über eine Kaufoption, wobei Juve einem Transfer des frischgebackenen Copa America-Siegers dem Vernehmen nach trotzdem zustimmen müsste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Atalantas Geschäftsführer Luca Percassi sieht die Zukunft des Argentiniers derweil in Bergamo: „Cristian hatte offensichtlich eine außergewöhnliche Saison. Er wurde als bester Verteidiger Italiens ausgezeichnet, da ist es normal, dass es ein gewisses Interesse an ihm gibt. Aber er ist bei Atalanta in einem Umfeld, das es ihm erlaubt hat zu wachsen.“