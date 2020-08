Medien: Durchbruch bei Alaba-Verhandlungen

David Alaba bleibt dem FC Bayern erhalten. Nach ‚Sport1‘-Informationen wurde der gewünschte Durchbruch im Poker endlich erreicht. Zwar sei noch nichts unterschrieben, der grundsätzliche Rahmen aber besprochen.

Im Anschluss an das Champions League-Turnier in Lissabon sollen abschließende Details geklärt werden. Danach könnte die Vertragsunterschrift erfolgen. Bis zum Ende des Turniers in Portugal – oder dem Ausscheiden der Bayern – ist demnach nicht mit einer Vollzugsmeldung zu rechnen.

Cheftrainer Hansi Flick bleibt somit sein Abwehrchef erhalten. Der 28-Jährige steht mittlerweile seit über zwölf Jahren – unterbrochen von einer halbjährigen Leihe zur TSG Hoffenheim – an der Isar unter Vertrag.