WM-Torschütze: Anfrage für Summerville

Für einen Sieg reichte der Treffer von Crysencio Summerville zum zwischenzeitlichen 2:1 der Niederlande gegen Japan zwar nicht, Aufmerksamkeit konnte der Flügelspieler damit dennoch auf sich ziehen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, hat sich Manchester United inzwischen nach dem 24-Jährigen erkundigt. Der Profi von West Ham United zähle zu den Kandidaten für die linke Offensivseite der Red Devils.

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Sollte United das Interesse konkretisieren, dürfte ein Transfer allerdings kein Schnäppchen werden. Summerville steht bei West Ham noch bis 2029 unter Vertrag und zählt trotz des Abstiegs zu den wertvollsten Spielern im Kader der Londoner. Die geforderte Ablöse soll bei rund 58 Millionen Euro liegen.

Flexibel einsetzbar und torgefährlich

In der abgelaufenen Saison absolvierte Summerville 34 Pflichtspiele für West Ham und steuerte dabei sieben Tore sowie fünf Vorlagen bei. Besonders wertvoll macht ihn seine Vielseitigkeit: Der Niederländer kann nahezu alle Positionen in der Offensive bekleiden, fühlt sich jedoch vor allem auf dem linken Flügel wohl. Beim WM-Spiel gegen Japan lief er auf der rechten Seite auf und unterstrich einmal mehr seine Flexibilität.