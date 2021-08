Raman feuert gegen Schalke

Benito Raman ist überhaupt nicht glücklich über seine Zeit bei Schalke 04. In einem Interview mit der belgischen Tageszeitung ‚Het Nieuwsblad‘ lässt der 26-Jährige seinem Frust freien Lauf: „Wenn ich noch ein halbes Jahr auf Schalke geblieben wäre, hätte ich aufgehört, Fußball zu spielen. Ich war es leid, was dort passierte.“

Ein Verbleib auf Schalke war für den Belgier keine Option. „Der Plan war, einen Verein in England, Spanien oder Italien zu suchen, aber das zog sich hin“, merkt Raman an. Schlussendlich entschied sich der Offensivspieler für eine Rückkehr nach Belgien zum RSC Anderlecht, wo er in seinen ersten sechs Einsätzen ein Tor und zwei Vorlagen beisteuerte.