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Angebot: Über 40 Millionen für El Mala

Aktuell will sich Said El Mala noch für ein WM-Ticket empfehlen. Parallel wird aber auch schon ein möglicher Transfer vorbereitet.

von Lukas Hörster - Quelle: kicker
1 min.
Said El Mala mit skeptischer Miene @Maxppp

Bei Said El Mala (19) gibt es eine neue konkrete Transferspur. Wie der ‚kicker‘ berichtet, bereitet der FC Brentford ein Angebot für die Lebensversicherung des 1. FC Köln vor. Die Offerte soll bei mehr als 40 Millionen Euro liegen und würde somit den Vorstellungen aus der Domstadt in etwa entsprechen.

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Wie El Mala selbst zu einem möglichen Wechsel zum Tabellenachten der Premier League steht, ist unklar. Zuletzt war durchgesickert, dass die Eltern des Senkrechtstarters ihren Sohn lieber innerhalb der Bundesliga wechseln sehen würden. Borussia Dortmund und der FC Bayern haben grundsätzliches Interesse.

Ein Szenario, in dem El Mala nach London wechselt und dann nochmal für eine Saison nach Köln zurückverliehen wird, hält der ‚kicker‘ derweil für abwegig. Aus England sind neben Brentford auch der FC Chelsea, Newcastle United und Brighton & Hove Albion an El Mala dran. Sein Vertrag in Köln läuft noch bis 2030.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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