Kontakt besteht: Spannende Trainer-Option für Bayer

Dass Kasper Hjulmand keine Zukunft mehr bei Bayer Leverkusen hat, scheint beschlossen. Der Däne verpasst mit der Werkself voraussichtlich die Champions League und damit das Saisonziel.

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Nachfolger werden schon seit einiger Zeit gehandelt, immer wieder fällt dabei auch der Name Oliver Glasner. Nach FT-Informationen befindet sich außerdem auch Danny Röhl von den Glasgow Rangers auf der Shortlist. Die ‚Bild‘ bringt in Míchel vom FC Girona jetzt einen dritten Kandidaten ins Spiel.

War schon im vergangenen Jahr auf der Liste

Der 50-jährige Spanier verlängert seinen auslaufenden Vertrag bei den Katalanen nicht und wäre deshalb ab dem Sommer verfügbar. Auch Ajax Amsterdam bemüht sich um den Trainer, der aber wohl einen Topklub in England oder Deutschland bevorzugt.

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Laut dem Boulevardblatt war Míchel auch im vergangenen Jahr schon ein Kandidat auf die Nachfolge von Xabi Alonso, Gespräche wurden damals bereits geführt. Der Kontakt sei seitdem nie abgebrochen.