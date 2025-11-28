Rentenvertrag für Ancelotti?

Der brasilianische Fußballverband ist offenbar hochzufrieden mit der Arbeit von Carlo Ancelotti. Wie ‚ESPN‘ berichtet, will die CBF den nach der WM 2026 auslaufenden Vertrag noch vor dem Turnier ausweiten. „Er hat bereits in einem Interview gesagt, dass es von beiden Seiten abhängt. Ich glaube immer daran, eine funktionierende Beziehung aufzubauen. Alles ist vorhanden, damit das gelingt“, so Samir Xaud, der Präsident des Verbands.

Die Verlängerung soll unabhängig vom Ausgang der WM stattfinden. Ancelotti hatte jüngst angekündigt, sich vorstellen zu können, sich bis 2030 an Brasilien zu binden. Dann wäre der Italiener 70 Jahre alt. Erst im Mai war Ancelotti nach seinem Engagement bei Real Madrid zur Seleção gewechselt.