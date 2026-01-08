Köln: Zwei wichtige Deals in Arbeit

Thomas Kessler kann sich beim 1. FC Köln über eine zeitnahe Beförderung freuen. Gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigt der Sportdirektor, dass die zähen Verhandlungen über seine Beförderung zum Geschäftsführer Sport „auf einem sehr guten Weg“ seien. „Ich bin überzeugt, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir eine finale Entscheidung haben. Ich gehe davon aus, dass wir uns einig werden.“

Ganz so weit fortgeschritten ist die Rückkehr von Sebastiaan Bornauw (26) noch nicht, auch beim Innenverteidiger will der FC aber in diesem Winter Vollzug vermelden. Laut dem ‚Geissblog‘ war der Deal mit Leeds United Anfang Januar schon fast durch, der englische Erstligist machte aber einen Rückzieher. Bornauw ist unter Daniel Farke allerdings weiterhin außen vor. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 26-Jährige die Peacocks verlassen will. Sollte eine Rückkehr nach Köln zustande kommen, würde er mit offenen Armen empfangen werden.