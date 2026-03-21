Bayern-Star fällt spontan aus

Vincent Kompany muss beim heutigen Bundesliga-Spiel gegen Union Berlin (15:30 Uhr) umstellen. Aleksandar Pavlovic steht dem FC Bayern München spontan aufgrund von Hüftproblemen nicht zur Verfügung, seinen Platz an der Seite von Joshua Kimmich (31) nimmt Leon Goretzka (31) ein.

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Pavlovic war gegen Atalanta Bergamo in der Champions League (4:1) vorzeitig ausgewechselt worden. Kompany gab hinterher jedoch Entwarnung und betonte, dass der Mittelfeldspieler voraussichtlich für das Union-Spiel bereit sei. Nun steht fest, dass es für den 21-Jährigen doch nicht gereicht hat.