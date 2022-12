Wolfsburg & Österreich wollten Weinzierl

Markus Weinzierl hatte nach seiner Entlassung beim FC Schalke 04 im Sommer 2017 das ein oder andere spannende Jobangebot. Im ‚Club-Podcast‘ gab der 47-Jährige zu Protokoll: „Ich hatte in der Phase auch gute Anfragen. Ich habe Wolfsburg mal abgelehnt, ich hätte österreichischer Nationaltrainer werden können. Ich habe zwei, drei Dinge einfach abgelehnt, weil ich bei Schalke noch unter Vertrag war und das auch nicht unbedingt in Harmonie aufzulösen war.“

Weinzierl heuerte im Oktober 2018 stattdessen beim VfB Stuttgart an. Mittlerweile trainiert der gebürtige Straubinger den 1. FC Nürnberg. In bislang acht Spielen unter seiner Führung kommt der Club auf durchschnittlich 1,50 Punkte pro Spiel. Mit den Nürnbergern steht der Übungsleiter in der zweiten Bundesliga derzeit auf dem elften Platz.

