Wegen Arribas: Satter Gewinn für Real?

von Dominik Sandler - Quelle: as
Obwohl Sergio Arribas längst nicht mehr bei Real Madrid spielt, winkt den Königlichen eine satte Nachzahlung für den 23-Jährigen. Laut der ‚as‘ buhlt Ajax Amsterdam um den offensiven Mittelfeldspieler von UD Almería, dessen Transferrechte zu 50 Prozent bei Real liegen. Da Almería 20 Millionen Euro für den Spanier haben will, würden die Madrilenen zehn Millionen kassieren.

Arribas wirbelt die zweite spanische Liga extrem auf und steht nach 27 Spielen bei 14 Toren und sieben Vorlagen. Vor zweieinhalb Jahren waren auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen an Arribas interessiert, der sich aber für einen Wechsel innerhalb Spaniens entschied.

