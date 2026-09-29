Toni Leistner (36) setzt seine Karriere in der sechsten Liga fort. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag bei Hertha BSC Ende Juni auslief, schließt sich dem SV Viktoria Potsdam an. Mitbringen will Leistner seinen Ex-Kollegen Diego Demme (34), der kürzlich sein Karriereende verkündete. „Ich habe mit Diego über Amateurfußball gesprochen. Ich würde gerne mit ihm zusammen noch einmal die Schuhe schnüren. Bei meinem neuen Verein“, so Leistner in der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Update (10:42 Uhr): Viktoria-Trainer und Sportvorstand David Karaschewitz bestätigt gegenüber der ‚Märkischen Allgemeinen‘, dass auch Demme kommt: „Ich kann Vollzug melden. Die Unterlagen beider Spieler gehen heute noch nach Cottbus zum FLB.“

Über seinen Wechsel zu Potsdam sagt der Abwehr-Routinier: „Das ist ein sehr ambitionierter Verein. Er wurde 2018 gegründet und ist seitdem jedes Jahr aufgestiegen. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass ich jedes Wochenende auflaufen werde. Weil die Familie an erster Stelle steht.“