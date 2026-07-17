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Offiziell Bundesliga

Coup perfekt: Schalke holt Gosens

Robin Gosens kommt zurück in die Bundesliga. Der FC Schalke holt den Linksverteidiger aus Italien und macht dabei ein Schnäppchen.

von Dominik Sandler - Quelle: schalke04.de
1 min.
Robin Gosens grüßt Schalke 04 @Maxppp

Der FC Schalke rüstet sich für die neue Bundesliga-Saison mit einer großen Portion Erfahrung. Der 24-fache deutsche Nationalspieler Robin Gosens wechselt vom AC Florenz nach Gelsenkirchen. Gosens ist seit Jahren bekennender Fan von S04 und verzichtet für das Engagement bei seinem Herzensklub auf Geld, kassiert künftig 1,3 Millionen Euro pro Saison.

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Wie die Schalker angeben, wechselt Gosens per Leihe für eine Saison zurück in die Bundesliga. Im Anschluss greift dem Vernehmen nach eine Kaufpflicht in Höhe von etwas mehr als einer Million Euro. Voraussetzung dafür ist allerdings der Schalker Klassenerhalt sowie eine bestimmte Anzahl an Spielen, die Gosens absolviert haben muss. Die Fiorentina hatte den 32-Jährigen erst vor einem Jahr für sieben Millionen von Union Berlin verpflichtet.

Für Gosens geht mit dem Wechsel zu Königsblau ein Traum in Erfüllung: „Schalke 04 hat sich mit seinen Verantwortlichen sehr um mich bemüht. Sie haben mir ihren Plan aufgezeigt und genau erklärt, was meine Rolle sein soll und was sie von mir erwarten. Das war absolut überzeugend. Darauf habe ich Bock. Ich möchte mit Leistung vorangehen und Verantwortung übernehmen. Jeder weiß, dass ich eine besondere Beziehung zu Schalke habe. Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe und freue mich einfach darauf, mit den Jungs auf dem Platz alles zu geben.““

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Ist die Verpflichtung von Robin Gosens ein guter Deal für Schalke?
- Ende in 16h
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S04-Direktor Your Mulder sagt über den offensivfreudigen Linksverteidiger: „Wir sind sehr happy, dass sich Robin Gosens für uns entschieden hat. Wir bekommen einen Spieler mit sehr viel Qualität und einen echten Leader für unsere Mannschaft.“

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