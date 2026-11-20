Der Weg von Victor Osimhen könnte in die Premier League führen. Die ‚Sun‘ berichtet, dass der Nigerianer offen dafür ist, sich Angebote von Manchester United anzuhören. Er sei geschmeichelt von Gerüchten, die ihn mit den Red Devils in Verbindung bringen.

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Der 27-Jährige steht noch bis 2029 ohne Ausstiegsklausel bei Galatasaray unter Vertrag. Seit geraumer Zeit träumt der Mittelstürmer von einem Wechsel nach England. United sucht nach einem treffsicheren Angreifer. Fraglich ist allerdings, ob das Team des neuen Trainers Mauricio Pochettino einen solchen Transfer im Winter finanziell stemmen könnte.