Brentford verpflichtet Hickey

Der FC Brentford vermeldet einen Neuzugang für die Defensive. Linksverteidiger Aaron Hickey wechselt vom FC Bologna zum englischen Erstligisten. Der 20-Jährige erhält in Brentford einen Vierjahresvertrag.

Hickey war vor zwei Jahren aus seiner schottischen Heimat nach Italien gewechselt. Nun folgt der Schritt in die Premier League. Sein Vertrag in Bologna war noch bis 2024 gültig. Die Ablöse soll bei 17 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni liegen.