FC Bayern: Zwei Interessenten für Della Rovere

Guido Della Rovere bieten sich zwei interessante Optionen in der Serie A. Laut Gianluca Di Marzio zeigen die SSC Neapel und der AC Florenz Interesse am 19-jährigen Offensivtalent des FC Bayern. Heißer sei aktuell die Spur zur Fiorentina.

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Della Rovere war vor zwei Jahren von der US Cremonese nach München gewechselt. 46 Mal kam der italienische U19-Nationalspieler für Bayern II in der Regionalliga zum Einsatz, ein Profispiel im Trikot des Rekordmeisters steht noch nicht zu Buche. Vertraglich gebunden ist der Linksfuß nur bis 2027.