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Bundesliga

FC Bayern: Zwei Interessenten für Della Rovere

von David Hamza - Quelle: gianlucadimarzio.com
Guido Della Rovere schaut sich das Spiel an @Maxppp

Guido Della Rovere bieten sich zwei interessante Optionen in der Serie A. Laut Gianluca Di Marzio zeigen die SSC Neapel und der AC Florenz Interesse am 19-jährigen Offensivtalent des FC Bayern. Heißer sei aktuell die Spur zur Fiorentina.

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Della Rovere war vor zwei Jahren von der US Cremonese nach München gewechselt. 46 Mal kam der italienische U19-Nationalspieler für Bayern II in der Regionalliga zum Einsatz, ein Profispiel im Trikot des Rekordmeisters steht noch nicht zu Buche. Vertraglich gebunden ist der Linksfuß nur bis 2027.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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