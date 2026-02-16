Menü Suche
Nach 33 Tagen: Heitinga verlässt Tottenham

von Fabian Ley - Quelle: The Athletic
John Heitinga und Tottenham Hotspur gehen nach kurzer Zeit offenbar schon wieder getrennte Wege. Laut mehreren britischen Medien, darunter ‚The Athletic‘, hat der 42-Jährige die Nordlondoner verlassen. Erst vor 33 Tagen war der Niederländer als Assistenzcoach des mittlerweile entlassenen Cheftrainers Thomas Frank vorgestellt worden.

Am Samstag verkündeten die Spurs, dass Igor Tudor ab sofort bis zum Saisonende die Geschicke leitet. ‚The Athletic‘ zufolge wollte Heitinga nicht Teil der neuen Trainerstruktur des 47-jährigen Kroaten sein. Auch die weiteren Co-Trainer Justin Cochrane und Chris Haslam verlassen das Team.

