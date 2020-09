Kiel: Lee im HSV-Fokus

Holstein Kiel muss sich nach wie vor mit einem möglichen Abgang von Jae-sung Lee auseinandersetzen. Laut dem ‚Telegraph‘ befindet sich der Hamburger SV mit dem südkoreanischen Spielmacher in Verhandlungen über einen Wechsel. Bei den Störchen läuft der Kontrakt des 28-Jährigen im nächsten Sommer aus, der Zweitligist könnte also nur noch in diesem Transferfenster eine akzeptable Ablöse erzielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vor einigen Wochen wurde der Offensivsallrounder mit dem SC Freiburg in Verbindung gebracht, konkretisiert hat sich die Personalie bei den Breisgauern bislang nicht. Lee ist in Kiel unangefochtener Stammspieler und kann in insgesamt 67 Pflichtspielen für den Klub 17 Treffer sowie 18 Assists verbuchen. In der laufenden Spielzeit ist der Nationalspieler in der Liga noch ohne Torbeteiligung.