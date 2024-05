Schalke: Geraerts bekräftigt Verbleib

Karel Geraerts wird auch in der kommenden Saison beim FC Schalke 04 arbeiten. Das betonte der Knappen-Coach gegenüber dem ‚kicker‘: „Ich habe einen Vertrag und bin glücklich hier. Deshalb werde ich auch in der nächsten Saison Trainer auf Schalke sein – und darauf freue ich mich sehr.“ Über viele Wochen hatte es Wechselgerüchte um den Belgier gegeben. Geraerts selbst hatte sich mit seiner Entscheidung sehr viel Zeit gelassen und wollte zunächst die Saison mit den Verantwortlichen bei den Königsblauen analysieren. Dies ist nun offenbar geschehen.

„Meine ersten acht, neun Monate auf Schalke waren maximal intensiv. In dieser Zeit hat sich vieles verändert, wir mussten viele Herausforderungen und Krisen meistern. Da ist es wichtig, einmal einen Strich darunter und eine ordentliche Analyse zu machen. Der Austausch war gut, er war kritisch und offen, deswegen blicke ich positiv in die Zukunft“, so Geraerts. Zudem betonte der Belgier, dass es keine konkreten Angebote oder gar Gespräche mit anderen Klubs gegeben habe.