City-Talent Couto spricht über Bayern-Absage

Yan Couto hat erklärt, warum er sich für Manchester City und gegen den FC Bayern entschieden hat. „Nach der U17-WM, die wir mit Brasilien gewonnen haben (Ende 2019, Anm. d. Red.), waren einige Klubs an mir interessiert: Barcelona, der FC Bayern, Manchester City“, so der 18-jährige gegenüber ‚Goal.com‘, „für mich ist Pep Guardiola der beste Trainer der Welt und Manchester einer der aktuell besten Klubs mit einer großen Zukunft. Deshalb war es für mich die beste Wahl.“

Couto war 2020 für sechs Millionen Euro vom brasilianischen Coritiba FC zu ManCity gewechselt. Die aktuelle Saison verbringt der offensivstarke Rechtsverteidiger beim FC Girona in der zweiten spanischen Liga. Dort stand er zuletzt vermehrt in der Startelf, kommt auf ein Tor und zwei Vorlagen in 15 Pflichtspielen.