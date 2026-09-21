Juventus: Zwei Torhüter-Kandidaten

Juventus Turin könnte nach der schweren Verletzung von Ersatztorhüter Kamil Grabara (27) noch einen vereinslosen Torhüter verpflichten. Laut ‚Sport Mediaset‘ sind der 37-jährige Neto und der 33-jährige Sergio Rigo im Gespräch bei der Alten Dame. Neto hatte bereits von 2015 bis 2017 für Juventus gespielt.

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Die wahrscheinlichste Variante ist, dass Juve mit einer internen Lösung arbeitet: Hinter Stammkeeper Guglielmo Vicario (29) könnte Carlo Pinsoglio (37) als zweiter Torhüter fungieren. Jugendtorhüter Riccardo Radu (19) könnte dann hochgezogen werden und wäre als Nummer drei eingeplant. Diese Konstellation würde es Juventus ermöglichen, die Zeit bis zum Wintertransferfenster zu überbrücken, um dann eventuell einen neuen Torhüter zu verpflichten.