Die Wann-Frage: Verwirrung um Reals Haaland-Pläne

Am Mittwoch kam es zu einem Treffen zwischen Vertretern des FC Barcelona und Erling Haalands Berater Mino Raiola. Zuvor machten Meldungen die Runde, denen zufolge eine zeitnahe Entscheidung über die Zukunft des Torjägers ansteht. Mal soll der FC Bayern mitbieten, mal Manchester City in der Favoritenrolle sein, mal Real Madrid das Zünglein an der Waage.

Was das Vorgehen der Königlichen angeht, so kursieren in Spanien derzeit unterschiedliche Berichte. Der ‚as‘ zufolge zeigt sich Real offen für das Angebot von Borussia Dortmund, den Transfer mit Haalands Segen erst im kommenden Jahr anzugehen. Bis dahin solle der Norweger weiter für den BVB stürmen und in seinem letzten Jahr in Dortmund deutlich mehr verdienen.

2022 oder 2023?

Die 75 Millionen Euro vorsehende Ausstiegsklausel würden die Madrilenen dank einer entsprechenden Vertragsänderung dann im Sommer 2023 ziehen. Möglich machen soll die Vereinbarung das exzellente Verhältnis zwischen Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Real-Präsident Florentino Pérez. Auch Ausrüster Puma soll involviert werden.

Nach einem Bericht der ‚Marca‘ allerdings könnte Real die Haaland-Verpflichtung schon in diesem Jahr eintüten. Man habe auf der Geschäftsstelle hin und her gerechnet und sei optimistisch, dass mit Verkäufen und eingesparten Gehältern sowohl der BVB-Torjäger als auch PSG-Superstar Kylian Mbappé (23) nach der laufenden Saison verpflichtet werden können. Die Abgänge von Isco (29), Gareth Bale (32) und Marcelo (33) könnten die notwendigen Reserven schaffen.

Es bleibt also spannend. Macht Real das Rennen? Und – falls ja – wann wechselt Haaland in die spanische Hauptstadt? Am Ende wird niemand anderes als der Norweger selbst die Entscheidung treffen.