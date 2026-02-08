Talisca verlängert in Istanbul

Anderson Talisca bleibt Fenerbahce über diese Saison hinaus erhalten. Wie der Istanbuler Stadtteilklub offiziell bestätigt, hat der Brasilianer seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2028 ausgedehnt.

Talisca läuft seit Januar des vergangenen Jahres am Goldenen Horn auf. Bei 56 Einsätzen kommt der 32-jährige Spielgestalter bislang auf 31 Tore und sechs Torvorlagen.