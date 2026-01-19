Erster Winter-Neuzugang für Freiburg?

Zwar steht der SC Freiburg mit Platz acht in der Bundesliga erneut mehr als solide da, die große Torgefahr geht dem Sportclub aber gerade in vorderster Front ab. Grund genug, sich nach einem neuen Stürmer umzusehen. Diesen könnte man in Belgien gefunden haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Hyllarion Goore hat das Interesse der Freiburger geweckt. Sacha Tavolieri zufolge steht der Angreifer ganz oben auf der Liste der Breisgauer, die einen Vorstoß für den 20-Jährigen prüfen. Die KAA Gent fordert zwischen sieben und zehn Millionen Euro für Goore, an dem auch der Paris FC dran ist.

In der belgischen Liga wusste der Ivorer mit sieben Torbeteiligungen in 20 Spielen auf sich aufmerksam zu machen. Nicht immer spielt Goore dabei von Anfang an, doch auch als Joker hat er seine Qualitäten. Goores Vertrag in Gent läuft noch bis 2028.